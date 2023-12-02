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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة في السعودية لليوم الثاني

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية
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استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو يظهر الإقبال الكبير من الجالية المصرية في السعودية على مقار اللجان الانتخابية، فى جدة والرياض،  للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

أظهرت الصور الإقبال الكبير للجالية المصرية في السعودية على التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، حيث تظهر الصور اصطفاف المصريين في طوابير للإدلاء بأصواتهم، كما رفع المصريون الأعلام أثناء عملية التصويت، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024.

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم

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