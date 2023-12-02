الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يعود لسكة الانتصارات من بوابة لوتون تاون

حقق فريق برينتفورد فوزًا مهمًا على مضيفه لوتون تاون، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برينتفورد بهدف مبكر في الدقيقة 50 عن طريق نيال موباي، قبل أن يضيف بن ميي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 76، سجل جاكوب براون هدف لوتون تاون الوحيد في المباراة، قبل أن يضيف شاندون بابتيست الهدف الثالث لبرينتفورد في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، يرفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة، بينما يتوقف رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط.