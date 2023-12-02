الرئيس البلغاري: التغير المناخي يعد تهديدا عالميا ولن يواجه إلا عبر استجابة موحدة

قال الرئيس البلغاري رومين جورجيف راديف اليوم السبت، إن التغير المناخي يعد تهديدا عالميا ولن يواجَه إلا عبر استجابة عالمية موحدة.

وأشار راديف - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية ⁧الأمم المتحدة⁩ الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقدة بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية المتحدة - إلى أن العالم يواجه تحديا كبيرا بسبب التغيرات المناخية، مضيفا "أن بلاده ملتزمة تماما بأهداف اتفاق باريس، وسوف نصل إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وتطرق إلى أن الانبعاثات البلغارية من الغازات الدفيئة في عام 2020؛ انخفضت بنسبة 57%؛ حيث جرى تجاوز الهدف الوطني حول النصيب من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الإجمالي بنحو 7%، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة.

وتابع: إن المصادر العلمية الموثوقة تٌظهر - بوضوح - أن التنمية المرنة مناخيا معرضة للخطر في إطار مستويات الاحتباس الحراري الحالية، حيث يجب الاستفادة من الوقت المتبقي لدرء أسوأ آثار التغير المناخي.