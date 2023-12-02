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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة مالك محل سجاد بإمبابة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع صاحب محل سجاد فى مشاجرة بين طرفين.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا حدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة  تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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