حبس مسجل وآخر بتهمة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر



أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس متهمين، بالتنقيب عن الآثار أسفل إحدى العقارات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي المضبوطات والتحرى حول نشاطهما الإجرامي.



كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ضبطت شخصين لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان، مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر وأدوات التنقيب).



وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

