حصاد مشاركة جامعة المنوفية في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

شاركت جامعة المنوفية في أولمبياد الفتاة الجامعية التي أقيمت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الماضي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية والرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي ،بالإضافة إلى الإستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة ودعم المبتكرين، والطلاب أصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ والإستفادة من طاقات الطلاب في ممارسة ألانشطة المختلفة وخدمة المجتمع.

وشاركت الجامعة في الأولمبياد في العاب خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى والكارايتة وتنس الطاولة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي.

وحصلت جامعة المنوفية على المراكز الآتية:

المركز الأول في الكاراتيه للطالبة شروق أحمد حامد الحناوي .

المركز الثالث في العاب القوى وثب طويل الطالبة سلمى شوقي محمد سليم .

المركز السادس في العاب القوى دفع جله الطالبة آيه محمد عاطف سعيد.

المركز الثامن في لعبة تنس الطاولة الطالبة رؤى ياسر محمد فرحات.

ضم وفد الإشراف على الفرق خلال المشاركة في الأولمبياد، إيهاب صادق ومعتز صادق وإيمان هلال .