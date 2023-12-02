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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: نرفض سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائبة الرئيس الأمريكي، على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ورفض بلاده لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة التسوية القضية الفلسطينية من خلال حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة.

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن شكرها لمصر وتقديرها لقيادتها على المساهمة في التوصل للهدنة في غزة، وتبادل المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتوافقا على خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على التهدئة، وحماية المدنيين، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للمدنيين.

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