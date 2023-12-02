نائبة الرئيس الأمريكي: نتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس إننا نتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر مما يساعد الدول النامية على الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.

وأضافت هاريس - خلال كلمتها في مؤتمر الأطراف (COP28) المنعقد في دبي - أننا نعمل على تخفيض الانبعاثات ليس في مجال الطاقة والنقل وحسب بل أيضا في الصناعة والزراعة وفي انشاء المباني والتعمير، مشيرة إلى أننا نستثمر في الصمود والتكيف وذلك لاستعادة الغابات والمناطق الشاطئية ولجعل المجتمع أكثر صمودا أمام الطقس، منوهة بأن هناك استثمارات في المجتمعات المهمشة لأنها تتحمل الأعباء نتيجة للتلوث بسبب الوقود الأحفوري.

وتابعت أن الولايات المتحدة رائدة في الجهود العالمية من أجل توسيع تمويل المناخ؛ حيث زدنا من اسهاماتنا هذا العام بما يزيد على 9.5 مليار دولار مما يضعنا على المسار الملائم لتلبية طموح الرئيس بايدن وهو 11 مليار دولار بحلول عام 2024.

وأوضحت أننا نبرهن من خلال العمل كيف أن العالم يستطيع وعليه أن يستجيب لهذه الأزمة، مؤكدة أن هذه اللحظة محورية وتاريخية للعمل الجماعي وعدم العمل سيؤثر سلبا على مليارات الأشخاص على مدى عقود آتية.

وأشارت إلى أننا لكي نبقى على طموح 1.5 درجة يجب علينا تسريع العمل وزيادة الاستثمارات والقيادة بشجاعة وقناعة وأن نتحلى بالطموح للاستجابة لهذه اللحظة، معربة عن ثقتها بأننا من خلال الطموح والعمل الجسور سنبني عالما أكثر ازدهارا ونظافة وسلامة من أجل الجيل الحالي والأجيال المقبلة.