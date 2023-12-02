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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الثلوج تشل حركة الطيران والحياة في ألمانيا

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أعلن متحدث باسم مطار ميونخ، جنوبي ألمانيا، إنه من المتوقع توقف حركة الطيران بالمطار اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
وأضاف المتحدث، صباح اليوم السبت، أن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة.
وكان الطقس الشتوي القارص، قد أدى بالفعل إلى تعطل خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي.

وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة، حالياً، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.

السكك الحديدية توقف حركة الطيران ولاية بافاريا تساقط الثلوج حركة الطيران مطار ميونخ ميونخ جنوبي ألمانيا