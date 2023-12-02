بيل جيتس يؤكد ضرورة ضخ الاستثمارات لتطوير الحلول المبتكرة للمزارعين لمواجهة التغير المناخي

أكد الرئيس المشارك لـ مؤسسة بيل ومليندا جيتس، بيل جيتس، ضرورة ضخ العالم لاستثمارات كبيرة لتطوير الحلول المبتكرة التي تضمن تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بالأدوات والموارد اللازمة حتى يتمكنوا من تحسين ممارساتهم الزراعية وتأمين الغذاء والتأقلم بمرونة عالية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتأمين احتياجاتهم واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أجندة المناخ الدولية.

جاء ذلك بمناسبة الشراكة بين الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس التي تم الإعلان عنها اليوم السبت في مؤتمر "COP28" بقيمة 735 مليون درهم لدعم النظم الغذائية، والابتكار الزراعي، والعمل المناخي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي وقت سابق، تم إطلاق خطة استثمارية مدتها ثلاث سنوات؛ بهدف تأمين 4 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2027 للوصول إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030 وتزويدهم بحلول مبتكرة للتصدي والتأقلم مع التحديات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الزراعي بمقدار 1 جيجا طن سنويا، ما يُعادل الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أكثر من 200 مليون سيارة.

وقد أعلنت مؤسسة بيل ومليندا جيتس اليوم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار؛ تماشيا مع التزام الإمارات بتكريس 100 مليون دولار، دعما للمؤسسات الرائدة مثل "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التي تتصدر طليعة المساعي الداعمة لتطوير الابتكارات الزراعية، كما سيشمل تمويل المؤسسة دعم جهود "AIM4Scale"، وهي مبادرة جديدة للتأقلم مع التحديات المناخية ستعلن عنها الإمارات.

ومع إعلان اليوم.. فقد بلغت قيمة تعهدات مؤسسة بيل ومليندا جيتس للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية نحو 315 مليون دولار، لتواصل بذلك مساهماتها على ساحة الجهود الدولية المتنامية التي تدعو المجتمع الدولي للعمل على مواجهة تحديات التغير المناخي والعمل نحو مستقبل مستدام، فضلًا عن ذلك فقد تم تأمين تمويلات جديدة للمجموعة من عدة دول مانحة بقيمة تتجاوز الـ 800 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 – 2024.