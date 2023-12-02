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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلا

مدرسة جديدة في الإسكندرية
مدرسة جديدة في الإسكندرية
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصلا في 3 إدارات تعليمية وهي (المنتزة- العجمي- برج العرب)، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأضاف اللواء محمد الشريف، أنه جار العمل على إنشاء 12 مدرسة أخرى بإجمالي 411 فصلا في 5 إدارات تعليمية وهي (المنتزه- وسط- العجمي- العامرية- برج العرب)، مؤكدًا أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم تبذل مجهودًا كبيرًا في صيانة وتوسعة وإنشاء مدارس على مستوى المحافظة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب للحد من التكدس بالفصول.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من صيانة 19 مدرسة وذلك في 7 إدارات تعليمية وهي (غرب- برج العرب- العجمي- المنتزة- الجمرك- وسط –العامرية)، وجار العمل على صيانة 18 مدرسة أخرى.

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