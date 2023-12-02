نائب محافظ الأقصر يشهد ورشة لنشر ثقافة ريادة الأعمال.. صور

نفذت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والبنك الأفريقي للتنمية، اليوم السبت، ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال الممول من الأفريقي للتنمية والذي سيشمل جميع محافظات مصر، على هامش التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الأفريقي لدعم ريادة الأعمال.

وشهدت ورشة العمل، حضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، ومجدى النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، وحسام عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك).

وفي كلمته، أكد نائب محافظ الأقصر، أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والتي تساهم في قدرة الأشخاص علي ابتكار الأفكار وتطويرها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن محافظة الأقصر بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمجمع الصناعي بالمنطقة، ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.

فيما استعرض ممثلو الهيئة، الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعممال والشركات الناشئة مثل إعداد دراسات الجدوى، ونموذج العمل وإعداد الهياكل الإدارية، بالإضافة إلى تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك في ظل اهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لإنشاء مشروعات علي أرض الواقع، كما تمت الإشارة إلى وحدة ريادة الأعمال المنشأة مؤخرا بمجلس الوزراء، بغرض تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، بما في ذلك إنشاء منصة اليكترونية تضم كافة الجهات والخدمات التي تقدم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ومن جانبها، قامت نيرمين مرزوق، نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بالتعريف بأوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الإفريقي للتنمية، منها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس شركات من خلال تقديم استشارات مجانية لرواد الاعمال، وإعداد الورش التدريبية مع الاستهداف الجغرافي الذي يشمل كافة محافظات مصر، مع التركيز علي تمكين رائدات الأعمال.

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