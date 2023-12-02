ضبط 811 عبوة لـ102 صنف دواء بيطري مخالف في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣م بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (الزقازيق والحسينية وبلبيس وههيا ومنيا القمح) وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٨١١ عبوة لـ ١٠٢ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و٢٧ ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.