الانتخابات الرئاسية.. مصري في البحرين: التصويت استغرق دقائق قليلة بسبب سهولة الإجراءات

أشاد ناخب مصري بمملكة البحرين، بتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عملية التصويت لم تأخذ سوى دقائق قليلة؛ لحسن التنظيم دون زحامٍ أو ضغط، ووجَّه المواطن المصري بالبحرين، خلال رسالة له على شاشة «إكسترا نيوز»، الشكر إلى القائمين على العملية الانتخابية، مضيفًا:"شاركنا في الانتخابات لمساندة مصر في الظروف التي تمر بها، وهذا أقل ما نقدمه لمصر التي قدمت لنا كل شيء".

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).