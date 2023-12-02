إحالة عاطل للجنح بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة النصب على المواطنين.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة بتضرره من عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق شقيقته بإحدى الكليات العسكرية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطا إجرامي في النصب الإستيلاء على مبلغ مالى من المجني عليه إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه

و بتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .