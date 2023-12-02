بالصور.. توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للتصويت على الميزانية

يتوافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري، اليوم السبت، على فرع النادي بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، للمشاركة في الجمعية العمومية العادية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 29 أغسطس 2022، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 30 يونيو 2024.

كما تناقش الجمعية العمومية تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

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