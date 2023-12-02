سفير مصر باليابان: الانتخابات الرئاسية تسير بشكل سلس ومنتظم

وجه السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دعمها المتواصل، والتنسيق مع البعثات، وأيضًا الاجتماعات الفنية التي تمت قبل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أبو بكر، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، أن الأمور تسير بشكل سلس ومنتظم منذ الأمس، لافتًا إلى أن المقار الانتخابية تفتح أبوابها في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا سفير مصر في اليابان المصريين في الخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مقدرا من يشارك من المصريين في الانتخابات الرئاسية بسبب بٌعد المسافات في اليابان.