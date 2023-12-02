بالألعاب النارية.. جوجل يحتفي بعيد الاتحاد الـ52

يحتفي محرك البحث العالمي جوجل، اليوم السبت، بعيد الاتحاد الـ52، الذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام، وذلك بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته، وبالضغط على الصورة تنبثق الألعاب النارية الملونة بألوان العلم الإماراتي.

وفي الصفحة نفسها تظهر المعلومات الخاصة بعد الاتحاد الـ52، فمنذ سنوات حرص جوجل على مشاركة قيادة الإمارات وشعبها والمقيمين فيها أفراحهم بهذه المناسبة.

ويحرص الشعب الإماراتي والمقيمون على أرض الإمارات على المشاركة في العديد من الاحتفالات والأنشطة والتظاهرات الثقافية المختلفة، في جميع أنحاء الدولة، تخليدا لذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 52 عام في عام 1971، ككيان واحد، ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مع إخوانه حكام الإمارات.

وترتكز الإمارات في مسيرتها نحو الخمسين المقبلة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في عهد القائدين الراحلين، والتي جعلت منها نموذجا ملهما لدول العالم الطامحة للتفوق والريادة، والانتقال إلى المستقبل المشرق.