تجديد حبس المتهم بقتل والده المسن ضربا في الزيتون

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، تجديد حبس المتهم بقتل والده المسن عقب التعدي عليه بالضرب في منطقة الزيتون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد اصطحبت المتهم قوة من قسم شرطة الزيتون بصحبة النيابة ورجال البحث الجنائى، لإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق، بعرضه على الطب الشرعي، لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة أو مهدئة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه رجل في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس، أدى إلى كسر في الجمجمة، ووجود كدمات متفرقه بالجسد آثار ضرب وتعذيب، وتسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل، والوفاة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.