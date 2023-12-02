تأجيل عرض "وبقينا اتنين" بعد وفاة طارق عبدالعزيز

أعلن صناع مسلسل "وبقينا اتنين" لشريف منير، ورانيا يوسف، والذي كان مقررا عرضه بدءا من اليوم 2 ديسمبر.. تأجيل العرض.

وأصدرت مؤلفة المسلسل أماني التونسي بيانا رسميا، أكدت خلاله تأجيل العرض حتى نهاية الشهر الجاري، بسبب وفاة أحد أبطاله، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عمر ناهز 55 عاما، خلال تأديته لمشهد في المسلسل، بسبب أزمة قلبية، حيث سقط مغشيا عليه بعدما أصيب بتشنجات.

وأوضحت أماني التونسي أن الراحل طارق عبد العزيز انتهى من تصوير 50% من مشاهده في المسلسل، وأن المعالجة الدرامية عبارة عن خلق أحداث جديدة للشخص الذي توفي ولم يكمل دوره، وتكملة الأحداث، حيث يشاهد الجمهور العمل، ولا يدرى بالظرف الطارئ الذي حدث، سوى من خلال الإهداء الذي يظهر على تتر العمل.