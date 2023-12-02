المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المرج

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بسرقتها أثناء سيرها برفقة نجلتها حيث فوجئت بأحد الأشخاص يشهر سلاح مطواه في وجهها واستولى على هاتف محمول وحقييبتها ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبأعداد الأكمنة الأزمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم داخل مسكنه وبتفيشته عثر علي المسروقات بحوزته وبسؤاله اعترف بالسرقه واعتياده سرقة السيدات تحت تهديد السلاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.