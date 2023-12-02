أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 331 ألفا و110 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 331 ألفا و110 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و571 دبابة و10 آلاف و385 من المركبات المدرعة و7 آلاف و941 من النظم المدفعية و912 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و602 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و410 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1138 من المعدات الخاصة و5 آلاف و994 طائرة مسيرة وإسقاط 1568 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".