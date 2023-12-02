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السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم الملفات للتعيين في وظيفة معاون نيابة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن بدء  مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤.

وتمثلت الشروط للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24/ 11/ 2023  تاريخ آخر يوم للتسجيل الإليكتروني.


3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

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