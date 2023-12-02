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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليوم الثاني.. بدء تصويت المصريين فى الإمارات وعمان وأذربيجان وأرمينيا بالانتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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بدأ المصريون في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 تصويت المصريين في الخارج