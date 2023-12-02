مجلس الدولة يبدأ تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023

يبدأ مجلس الدولة اليوم السبت، تسلم ملفات التعيين الخاصة بالمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خرجي كليات القانون" الحقوق- الشريعة والقانون- الشرطة" دفعة 2023

وحدد المجلس شروط التقديم وجاءت كالتالى:



ألا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.



وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر، حتي يوم الاحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، ويتم تسليم الملفات وتقديمها غدا السبت 2 ديسمبر وتستمر حتي 10 ديسمبر 2023.



شروط التعيين بمجلس الدولة



مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.



ألا يقل التقدير عن جيد.



ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.



عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.



توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.



دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.



ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.