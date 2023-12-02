التنسيقية: توافد الناخبين على مقر سفارة مصر بأستراليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق عملية تصويت المصريين المقيمين في استراليا في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في التاسعة صباحاً بتوقيت أستراليا، وبدأت السفارة المصرية فى سيدني، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتوافد الناخبون على مقر السفارة في استراليا للإدلاء بأصواتهم حرصا على المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.