وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية

توفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، عن عمر ناهز 93 عاما وهي أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر فيها صوت الاعتدال، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

واختارها الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان عام 1981، لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد عام 2006 لمساعدة زوجها جون أوكونور، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد أوكونور، عُيّنت 5 قاضيات أخريات في المحكمة العليا، لا تزال 4 منهن في مناصبهن حاليا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى النساء في هذه المؤسسة.

وأعلنت أوكونور عام 2018 أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة "الخرف، وعلى الأرجح مرض الزهايمر".

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت صباح الجمعة في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا (جنوب غرب)، موضحة أن الوفاة "سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي".

وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية.

وكان الرئيس الديموقراطي باراك أوباما قد منحها عام 2009 وسام الحرية، وهو أعلى وسام مدني أمريكي.