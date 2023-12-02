وظائف جديدة بالشركة القابضة للكهرباء.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، وذلك من خريجي كليات (الهندسة / الحاسبات والمعلومات / العلوم)، وكذلك خريجي المعاهد والمدارس الفنية الصناعية طبقًا لوظائف وتخصصات محددة.

ووفقا للشركة القابضة للكهرباء كما نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنستجرام، تويتر، فإنه تم تحديد التخصصات من خريجي كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجى المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقًا لعدد من التخصصات.

بالنسبة للمهندسين، هناك تخصصات تشمل كهرباء قوي، وميكانيكا قوي، واتصالات، والإليكترونات ومدني ومعماري وكيمائي بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، أما بالنسبة للكيميائي فهناك تخصصات تشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوي، وميكانيكا قوي، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء.

‏وذكرت الشركة القابضة، أن الراغبين للعمل بهذه الوظائف يمكنهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر، https://www.eehc.gov.eg ويبدأ التقديم لمدة أسبوعين اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 ديسمبر2023.

وقد حددت الشركة القابضة مجموعة من الاشتراطات الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:-



‏ألا يزيد عمر المتقدم ل وظائف (مهندس- أخصائى- كيميائى) على 30 عاما، ولوظيفة فنى على ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان.

أن يكون مصرى الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبى ‏قبل التعيين.

وأن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التى تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطنى المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

ويتم وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، مع منحهم مكافأة شاملة شهرية، وقبول المتقدمين (ذكور فقط)، للعمل بمواقع العمل، التى تتطلب طبيعة العمل التواجد الدائم بالموقع، أو العمل بنظام الورادى.