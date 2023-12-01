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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية فى سفارة مصر بنيوزيلندا لليوم الثاني

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فتحت السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي، وتعد الدائرة الانتخابية في ويلينجتون أول الدوائر الانتخابية التي تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

تعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

تضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم
 

انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية قائمة المرشحين النهائية الانتخابات في الخارج السفارة المصرية لدى نيوزيلندا