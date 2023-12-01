الهلال يحكم قبضته على ديربي الرياض باكتساح النصر بمشاركة رونالدو

فرض فريق الهلال سيطرته على ديربي الرياض، وحقق فوزًا عريضًا على نظيره النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التي أقي+مت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر، وخاض دقائق المباراة كاملة، ولم يحالفه الحظ في تسجيل أو صناعة أي هدف، حيث ألغى حكم اللقاء هدفين أحدهما سجله صاروخ ماديرا والثاني صنعه، وجاء سبب إلغاء الهدفين بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين في هز الشباك.

وفي الشوط الثاني، حسمت اللدغات الصربية ديربي الرياض للزعيم، حيث افتتح ميلينكوفيتش سافيتش التهديف في الدقيقة 64 من رأسية، بعد كرة عرضية أتقنها سعود عبدالحميد على رأس سافيتش.

وأضاف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني من رأسية أيضًا في الدقيقة 89 من ركلة ركنية نفذها سالم الدوسري.

وأكد ميتروفيتش على فوز الهلال على النصر، بهدف ثالث في الدقيقة 90+2، بعدما تلاعب بمدافع العالمي.

حصل مدافع الهلال علي البليهي على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 90+3، قبل أن يصل الأزرق إلى تأكيد الفوز رقم 14 على التوالي بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس.

بتلك النتيجة، ابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بعدما جمع 41 نقطة، ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر الوصيف حتى الآن بـ7 نقاط بعد 15 جولة.