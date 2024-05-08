بالفيديو.. خبير طرق: الأزمة المرورية ستنتهي مع بدء تشغيل محطات الخط الثالث الجديدة

قال حسن المهدي، خبير النقل والطرق، إن الدولة اتجهت لتنفيذ محطات جديدة تخدم الخط الثالث، وذلك للعمل على تطوير وتوسيع محطات مترو الأنفاق في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى وسائل النقل العام، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تقوم بدراسات مكثفة على المناطق ذات التكدس العمراني والازدحام المروري، والممكن ضمها لخطة مترو الأنفاق، ومن ثم يتم تحديد مسارات مترو الأنفاق ووسائل النقل التقليدية.

وأضاف "المهدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن هناك 5 محطات مترو من التوفيقية حتى جامعة القاهرة تم تنفيذهم لتخدم أهالي تلك المناطق، مع الازدحام السكاني في تلك المناطق، موضحًا أن أزمة الازدحام المروري في تلك المناطق، ستنتهي مع بدء تشغيل تلك المحطات خلال الأيام المقبلة.

وتابع، أن محطات المترو تتناسب مع البيئة بشكل أكبر من وسائل النقل التقليدية التي تتسبب في تلوث للبيئة، موضحًا أن عملية تنفيذ وسائل النقل العام تستغرق سنوات طويلة، لأن الأمر لا يكون سهلا.

وأدرف، خبير النقل والطرق، أن محطات المترو الجديدة سيتم تشغيلها بداية من منتصف مايو الجاري.