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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الوادي الجديد

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نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، للعاملين بالورش المركزية للطلمبات بالخارجة وباريس، التابعة للإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بالوادى الجديد.

جاء ذلك بحضور عدد 34 من العاملين بالورش وتجارب عملية لكيفية التعامل مع الحرائق تحت عنوان “سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها”.

تناولت خلالها كيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، متابعة تنفيذ خطط الطوارئ، وتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل، والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين وكذا تأمين بيئة العمل داخل وخارج المنشأة، وذلك ضمن سلسلة ندوات التوعية التي بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين  بجميع المنشآت العاملة داخل المحافظة حفاظاً على الأفراد والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة نظما الندوة بنجاح حيث جرى توعية جميع الحضور بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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