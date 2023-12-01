أسقف هولندا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

توجه الانبا ارساني اسقف هولندا اليوم الجمعة ، الي مقر السفارة المصرية بمدينة لاهاي في هولندا للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية .



كان في استقبال الانبا ارساني بمقر السفارة المصرية بهولند السفير حاتم عبد القادر سفير مصر في هولندا.

كما شارك في التصويت اباء كهنة الايبارشية وشعب الكنيسة في هولندا.

و من المقرر إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والاحد 1 و2 و3 ديسمبر في السفارة المصرية بلاهاي

وتستمر عملية التصويت خلال الايام الثلاثة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً



وقامت الكنيسة بتوعية وتشجيع ابناء الكنيسة في هولندا علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث جاء في رسالة علي صفحة المركز الاعلامي للايبارشية " ان الانتخابات الرئاسية أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن المصري وذلك لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد، وهذا أمر يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الشعبية في صنع القرار. أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالوطن، أن المشاركة تُعد ضمانتنا الرئيسة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سوف نستكمل بناء الدولة العصرية ".

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