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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب ينهى حياته بمطواة أثناء مشاجرة مع صديقه بحلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة حلوان واقعة  مأساوية عندما لقى شاب مصرعه بمطواة أثناء مشاجرة مع صديقه حيث غرسها فى قلبه بالخطأ.

تلقت اجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة أمام محل للحلاقة باحد الشوارع بحلوان ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب ثلاثينى مصاب بطعنة مطواة فى القلب 

بسؤال شهود العيان قرروا أن المتوقى كان يتشاجر مع صديقه وغرس مطواة ملكه بالخطأ فى قلبه ، وأضاف شهود العيان أن مشادة كلامية نشبت بين المتوفى وصديقه حيث استل المتوفى فى البداية مطواه من طيات ملابسه وحاول التعدى على صديقه ولكن الأخير أفلت منه وحاول أبعاده واثناء الشد والجذب أنغرست المطواه فى صدره وتوفى على الفور والقت اجهزة الأمن القبض على المتهم وجارى أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة . 

 

منطقة حلوان مطواه مشاجرة أجهزة الأمن بالقاهرة