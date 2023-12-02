رسائل السيسى أمام «COP 28» في دبي.. ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ.. وضمان التنمية المتوافقة مع البيئة للحفاظ على كوكب الأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تُدرك مصر في ضوء رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ الماضي بشرم الشيخ، وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية، ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل، للتعامل مع تحدي تغير المناخ، بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية، وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول، خاصة النامية منها، على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية.

وشارك الرئيس السيسي، أمس، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي الإماراتية، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية.

وبدأ الرئيس السيسي كلمته بتهنئة دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب ٢٨"، وأشاد بحسن التنظيم، وأكد ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.

وقال الرئيس السيسي: إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها، العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.

وأضاف الرئيس السيسي: "مسئوليتنا كقادة مجتمعين اليوم، هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون، بل وطموحون إجراءاتنا وفي تنفيذها، بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات، وفقًا لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، لذا، فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف، ولقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات، كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية".

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما توصل إليه خلال هذا العام من نتائج، سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل، أو تفعيل برنامج عمل وخفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن التوصل الي توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة. وأكد الرئيس السيسي أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب، سواء من حيث أدواته وآلياته، أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة، من مؤسسات وسياسات تمويل، أو مؤسسات تقييم، أو قطاع خاص. وشدد الرئيس السيسي على الإيمان بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن، إذا عملنا معًا بروح التعاون والمشاركة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى تطلعه للخروج من المؤتمر بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

وجدد الرئيس السيسي، في ختام كلمته، تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ، كما وجه نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات، لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية، تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون، بل وقادرون بإذن الله، على إنقاذ وحماية كوكب الأرض، موطن حياتنا، ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل.