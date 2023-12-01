العسومي: مواقف مصر المشرفة بقيادة الرئيس السيسي "صمام أمان للقضية الفلسطينية"

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن مواقف مصر المشرفة والجهود الحثيثة التي تقوم بها على كافة المستويات السياسية والإنسانية وموقفها الحاسم الرافض بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري تمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى مدينة رفح المصرية تضامنًا ودعمًا للشعب الفلسطيني، وما تضمنته من جولة في مستشفى العريش العام لتفقد أحوال المصابين من الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي.

وفي مستهل الزيارة، استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ مدينة شمال سيناء، رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، حيث تطرق النقاش إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية. وفي هذا السياق، ثمن "العسومي" الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية بشكل يومي وعلى مدار الساعة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وتحملها العبء الأكبر في هذا الشأن، مثمنا بشكل خاص الدور المهم للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الدول العربية في تقديم المساعدات الإغاثية والدعم للأشقاء في فلسطين.

وخلال الزيارة، تفقد وفد البرلمان العربي، شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري ومخازن المساعدات في مدينة العريش.

كما قام "العسومي" بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام، مؤكدا أن حجم ونوعية الإصابات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون على أيدي الاحتلال، والتي رأى جانب بسيط منها في مستشفى العريش، يعكس الإجرام غير المسبوق الذي قامت به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويؤكد أن ما نقلته وسائل الإعلام المختلفة لا يمثل سوى جزء ضئيل من جرائم الحرب التي قامت بها قوات الاحتلال بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني.

ضم وفد البرلمان العربي كلا من النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب خديجة حجوبي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب، والنائبة شادية خضير الجمل، والنائب اللواء طارق نصير، والنائب يسري المغازي، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.