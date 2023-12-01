ديربي الرياض.. الهلال بتشكيل هجومي أمام النصر في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر في ديربي الرياض، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره النصر على ملعب استاد الملك فهد الدولي، حيث ينطلق ديربي الرياض في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الهلال، اللقاء بتشكيل هجومي، إذ يقود الخط الأمامي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بجانب سالم الدوسري، وميشايل ديلجادو، وبدعم هجومي من البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

ويتواجد الثنائي الأجنبي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش في خط الوسط، كما يشارك المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أساسيًا، على أن يحرس عرين الزعيم، المغربي ياسين بونو.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب مركز الوصافة.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.