المؤتمر: كلمة السيسي أمام قمة المناخ عبرت عن التزام مصر بمواجهة التحديات

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ "28" لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي أكدت التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ وحملت دعوة قوية للتعاون والتحرك العاجل حول التحديات التي تواجه العالم في مجال التغير المناخي بينما يواجه العالم تهديدا حقيقيا للبيئة والكوكب وعبرت عن التزام حقيقي لمصر في مواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بالاعتماد علي الطاقة المتجددة جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الوطنية.



وأضاف فرحات: الرئيس السيسي يدرك تماما أن التغير المناخي ليس مجرد قضية بيئية بل هو تحدي يهدد استقرار العالم بأسره وبالتالي فإن دعوته للتعاون مهمة جدا لأنه يدرك أن الحلول الفردية لن تكون كافية لمواجهة هذا التحدي العالمي ولكن الحل سيكون من خلال تعاون الدول وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات المشتركة لافتا إلى أن الدول النامية تعاني بشكل خاص من آثار التغير المناخي وبالتالي فإن الدول المتقدمة يجب أن تقدم الدعم والمساعدة لهذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذلك من خلال تبني تكنولوجيا نظيفة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات لذلك فإن كلمة الرئيس السيسي تستحق أن تكون مصدر إلهام للعديد من الدول والمجتمعات حول العالم فهو يدعو إلى التعاون والتحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية خاصة وأن الوقت لدينا ليس كثيرا.



وتابع: “إننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للحفاظ على كوكبنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة لذا أدعو جميع الدول والمجتمعات للاستجابة لدعوة الرئيس السيسي والانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي لأن التحديات التي نواجهها تتطلب تضافر الجهود و تعاونا دوليا قويا”.