حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنصر النوبة وكوم أمبو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين حملة لإزالة حالة تعد في مهدها وبشكل فورى بقرية بلانه على مساحة 225 م2 ، عبارة عن أسوار بإرتفاع يصل إلى 1،5 متر حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل التصدى لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة أحمد عبد النبى نائب رئيس الوحدة المحلية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على أرض زراعية بقرية العتمور بمساحة ألف و 312 م ، وذلك بمشاركة قوات الشرطة بقيادة اللواء أيمن الزعيرى مساعد مدير أمن أسوان ، في إطار التنسيق الجارى بين الوحدات المحلية والشرطة ، والتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والمتابعة الدورية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

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