بالصور.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر بجنوب سيناء

بدأ اليوم الجمعة صرف المقررات التميوينة عن شهر ديسمبر من المنافذ التموينية والبدالين التموينين على مستوى مدن جنوب سيناء التسع، بداية من مدينة راس سدر، حتى مدينة طابا، وبلغ اجمالي المستفيدين على مستوى المحافظة 75752 مستفيد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير جميع السلع التموينية واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء المشددة على توافر الأرصدة التموينية بمخزون استراتيجي عالي وكافي؛ لمواجهة أى أزمات لتصبح محافظة جنوب سيناء المحافظة الأولى من حيث مخزون السلع التموينية الاستراتيجية .

من جانبه كشف المهندس إبراهيم الجحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أنه يوجد أرصدة دقيق مستودعات تتجاوز 30 يومًا ودقيق مخابز يتجاوز 15 يومًا وارصدة سلع تموينية الأساسية تجاوزت مابين 3 إلى 4 شهور وكذا توافر جميع سلع التموينيه بالمنظومة.

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