%7.8 ارتفاعا في أسعار الذهب والجرام يربح 200 جنيه في نوفمبر 2023

أغلق الذهب المحلي تداولات شهر نوفمبر على ارتفاع كبير في ظل الدعم الذي حصل عليه سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو من الارتفاع الكبير سعر الأونصة العالمية التي استقرت فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة أولى جلسات شهر ديسمبر عند المستوى 2770 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى دون تغيير.

وخلال شهر نوفمبر المنتهي ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 7.8% ليربح 200 جنيه للجرام، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2570 جنيه للجرام و أغلق الشهر عند المستوى 2770 جنيه للجرام.

خلال شهر نوفمبر ارتفع سعر الذهب وسجل مستوى تاريخي جديد عند 2830 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ليسجل مستويات تاريخية لأول مرة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة.

وشهدت جلسة أمس، انخفاض في مستويات الذهب بسبب التصحيح السلبي الذي بدأ بعد أن انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي بمتوسط 3 جنيهات، الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى الانخفاض في تصحيح سلبي سجل خلاله أدنى مستوى يوم أمس عند 2745 جنيه للجرام.