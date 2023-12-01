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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الهند يدعو دول العالم إلى العمل معا بإخلاص لخفض الانبعاثات الكربونية

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جميع دول العالم إلى العمل معا بإخلاص لخفض الانبعاثات الكربونية العالمية الناجمة بصورة رئيسية عن حرق الوقود الأحفوري.

ولفت مودي - خلال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقدة اليوم /الجمعة/ في دبي - إلى أن انبعاثات الهند منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأخرى التي يقل عدد سكانها بكثير عن الهند، قائلا "يبلغ عدد سكان الهند 17 في المائة من سكان العالم، ولكن من حيث انبعاثات الكربون العالمية، تبلغ نسبة الهند 4 في المائة فقط".

وتابع "نحن نتحرك بسرعة نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ وللتكيف مع تأثيرات هذا التغير، وفي الواقع لقد حققنا أهدافنا المتعلقة بالوقود غير الأحفوري قبل تسع سنوات من الموعد النهائي".

وحذر مودي قائلا "ليس لدينا الكثير من الوقت لتصحيح أخطاء القرن الماضي"، مطالبا كل الدول بالعمل بإخلاص لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا.

كوب 28 الهند الوقود الاحفوري