الموسيقى العربية للتراث تحيى ذكرى ميلاد فايزة أحمد بمسرح الجمهورية

تُحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو محمد الموجي، بمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق 3 ديسمبر الجاري، على مسرح الجمهورية، وذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء.

ويتضمن برنامج الحفل فاصلا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.. أداء المطربين: أنغام مصطفى، ورضوى سعيد، وحنان عصام، ونهى حافظ، ومحيى صلاح، وأحمد صبرى، ومازن دراز، وأحمد محسن.

وتعد الفنانة فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربى، والتي لقبت بـ"كروان الشرق".

ولدت فايزة أحمد فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان، وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عاما، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الاعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي، فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، ومحمود الشريف، ومحمد الموجى، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد سلطان، ورياض السنباطى، ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها: أنا وبناتي، ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.