الأردن يدين استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، كما شدد على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال، مجددا دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فورا لفرض وقف لإطلاق النار.