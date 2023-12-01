شاهد| كولر ومحمد هاني يعاينان ملعب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمد هاني لاعب الفريق على معاينة أرضية ملعب مباراة يانج أفريكانز صباح اليوم، وذلك قبل خوض الفريق مرانه الرئيسي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني.

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واختار المدير الفني للأهلي 22 لاعبا في رحلة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن.

فيما استبعد كولر كلا من أكرم توفيق وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك ومعتز محمد.

وشدد كولر للاعبين على إنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم وأن التغيير الدائم في التشكيل وعدم الاعتماد على مجموعة ثابتة من اللاعبين ليس تقليلاً من أي لاعب بالفريق بقدر ما هو رغبة من الجهاز الفني في الحفاظ على جميع اللاعبين وحمايتهم من الإصابات نتيجة ضغط المباريات حتى يستفيد الفريق من جميع اللاعبين المُقيّيدين في القائمة المحلية والأفريقية.

وأوضح المدير الفني للاعبي الأهلي أنه لا يشغل تفكيره بما يُثار في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من انتقاد لفكرة الروتيشن أو التدوير ، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن تطبيق هذا الفكر خاصة في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق الفترة الحالية.