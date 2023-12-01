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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الانتخابات الرئاسية 2024| الاستعدادات النهائية داخل السفارة المصرية في سلطنة عمان

البوابة نيوز
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نشرت الصفحة الخاصة بالجالية المصرية في سلطنة عمان فيديو يوضح الاستعدادات الأخيرة من داخل السفارة المصرية في عمان للانتخابات الرئاسية 2024.

الجدير بالذكر أن ساعات قليلة تفصلنا عن بدأ الاقتراع بالخارج الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

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الانتخابات الرئاسية 2024 السفارة المصرية سلطنة عمان