كوريا الجنوبية.. السجن 5 سنوات لمساعد مقرب من زعيم المعارضة في فضيحة فساد

حكم على مساعد مقرب من زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جيه-ميونج بالسجن 5 سنوات بتهم الرشوة والتمويل السياسي غير القانوني المرتبط بفضيحة فساد مشروع تنموي ذي اهتمام جماهيري واسع، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

ووجهت اتهامات إلى كيم يونج، وهو النائب السابق لرئيس معهد أبحاث الديمقراطية التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، في نوفمبر بتهمة تلقي أموال سياسية غير قانونية في عام 2021 من شركة تطوير عقاري مرتبطة بمشروع بناء مجمعات سكنية تشوبه الكثير من الفضائح في منطقة "ديه جانج-دونج" في سيونجنام، جنوب سيئول.

كما اتُهم بالحصول على 190 مليون وون (147.115 دولارا أمريكيا) في شكل رشاوى في الفترة من 2013 إلى 2014 من يو دونج-جيو، وهو مسؤول كبير سابق في شركة تطوير مدينة سيونجنام، مقابل خدمات تجارية تتعلق بالمشروع.

وأدانت محكمة منطقة سيئول المركزية "كيم" جزئيا بالتهم الموجهة إليه، وأقرّت حصوله على أموال سياسية غير قانونية بقيمة 600 مليون وون ورشاوى بقيمة 70 مليون وون.

كما حكمت على "كيم" بغرامة قدرها 70 مليون وون ومصادرة 670 مليون وون. وقد طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 12 عاما.