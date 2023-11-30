لأول مرة.. اتحاد الكاراتيه ينظم بطولة الجمهورية التنشيطية باستاد القاهرة.. ٣ ديسمبر

يستعد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، لتنظيم بطولة الجمهورية التنشيطية تحت مسمى “رد الجميل“ في نسختها الأولى، وذلك خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة الناشئين من تحت 5 سنوات وحتى 18 سنة كاتا، ومن تحت 7 سنوات حتى 18 سنة كاتا وكوميتيه.

وتأتي هذه البطولة بجوائز مالية قيمة كثيرًا، حيث يحصل المركز الأول على 50 ألف جنيه، بينما يحصل المركز الثاني على 30 ألف جنيه، والثالث والرابع 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكان قد عُقِد اجتماع بمقر الاتحاد المصري للكاراتيه للاستعدادات النهائية للبطولة، وترأس الاجتماع الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والنائب سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، والدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس شمال إفريقيا.