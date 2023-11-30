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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طلائع الجيش يخطف تعادلا قاتلا أمام الجونة فى الدوري

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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خطف طلائع الجيش نقطة غالية  من ضيفه فريق الجونة بهدف لكل فريق  فى  المباراة التي  جمعتهم  على ستاد جهاز الرياضة  مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة  الدورى الممتاز

سجل هدف الجونة اللاعب راندريانانانتيناينا في الدقيقة 43.
وأحرز هدف التعادل لفريق الطلائع اللاعب كماتشو فى الدقيقة 96 من عمر المباراة

بهذه النتيجة رفع  الطلائع  رصيده للنقطة  11 جمعهم من 7 مباريات  حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين  وخسر  مباراتين وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.


فيما  رفع فريق الجونة  رصيده   الي 10 نقاط  جمعهم من 7  مباريات حيث فاز في  مباراتين وخسر مباراة وتعادل في 4 مباريات وسجل الفريق  8 هداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

طلائع الجيش الجونة الدوري نقطة غالية احمد محمدي