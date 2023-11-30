محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام لاسك بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاسك لينز النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الخميس، نظيره لاسك لينز على ملعب أنفيلد، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد صلاح على رأس تشكيل الريدز أمام الفريق النمساوي، إذ يقود الهجوم بجانب الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز.

يرتدي محمد صلاح شارة قيادة الحمر في مواجهة لاسك، بحسب «The Anfield Talk»، ليقود كتيبة المدرب الألماني، التي تأمل في التتويج باللقب القاري.

ويسعى ليفربول في مباراة الليلة، لحصد الثلاث نقاط من أجل التأهل لدور الـ16 من اليوروباليج، وحسم صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهات فرق دوري أبطال أوروبا، التي تلتحق ببطولة الدوري الأوروبي بعد دور المجموعات.

ويشارك محمد صلاح في بطولة الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته، حيث خاض منافسات اليوروباليج 3 مرات سابقة مع 3 أندية مختلفة.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل لاسك لينز الترتيب وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة لاسك

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، كوانساه، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إيليوت، واتارا إيندو، ريان جرافينبيرش

وفي الهجوم: محمد صلاح ، كودي جاكبو، لويس دياز.